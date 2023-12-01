آثار سوهاج توضح حقيقة تعرض منطقة عرابة أبيدوس الأثرية للغرق

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، صورًا مختلفة لمنطقة عرابة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وظهرت فيها المنطقة الأثرية مُحاطة بكميات كبيرة من المياه تميل إلى أخضر، وعلق الكثيرون على الصور بالقول بأن المنطقة الأثرية مهددة بالغرق.



وكشفت هيئة الآثار بمحافظة سوهاج، حقيقة ما تم تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإخبارية، حول تعرض منطقة عرابة أبيدوس الأثرية بمركز البلينا جنوب المحافظة للغرق.

ونفت الهيئة في تصريحات صحفية لمسئوليها تعرض المنطقة الأثرية بعرابة أبيدوس للغرق، مؤكدة أن الصور التي تم نشرها وتداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي صور قديمة تعود لعام 2015، ولا تمت للواقع بصلة، وتم تداولها منذ 8 أعوام، وأُعيد تداولها مرةً أخرى خلال الساعات الماضية.

وأشارت هيئة آثار سوهاج إلى أن منطقة عرابة أبيدوس تحيط بها مياه جوفية، لكن ليس بالشكل الذي ظهر في الصور التي تم تداولها، مؤكدة أنه يتم سحب كميات من هذه المياه بشكل دوري، حتى لا يرتفع منسوبها عن المنسوب الطبيعي.