الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

موسكو: إغلاق ألمانيا قنصلياتها في روسيا يشير إلى سعيها لوقف العلاقات الدبلوماسية

موسكو
موسكو

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن ألمانيا أغلقت قنصلياتها العامة في مدن يكاترينبرج ونوفوسيبيرسك وكالينينجراد الروسية في إطار سعيها نحو وقف العلاقات الدبلوماسية الروسية الألمانية.

وقالت زاخاروفا، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إنه من الواضح تمامًا أن السلطات الألمانية تتخذ هذه الإجراءات وفقًا لسياسة الحكومة الألمانية، التي تهدف إلى وقف العلاقات الروسية الألمانية المعقدة بأكملها، بما في ذلك تقليل التفاعل في البعد الدبلوماسي".

وأشارت المتحدثة إلى أن برلين تتعمد تعقيد الخدمة القنصلية لمئات الآلاف من المواطنين الروس الذين يعيشون في ألمانيا. 

واختتمت زاخاروفا قائلة: "إننا نتخذ إجراءات للتخفيف إلى أقصى حد من الصعوبات التي تخلقها السلطات الألمانية لمواطنينا والألمان المهتمين بالحفاظ على الاتصالات مع بلادنا".

مواد متعلقة

هل يمكن أن يسبب الحليب حب الشباب.. طبيبة تجيب

سلطان الجابر: صندوق "ألتيرّا" خطوة استراتيجية لتدشن مرحلة جديدة من التمويل المناخي الدولي

آيتن عامر تدلي بصوتها في انتخابات الرئاسة بالسعودية (شاهد)

المجلس الوطني الفلسطيني يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي حربه على غزة
الجريدة الورقية