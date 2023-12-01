الشباب والرياضة تختتم اللقاء الرياضي لبارالمبياد الجامعات المصرية بالإسكندرية

في إطار احتفالات وزارة الشباب والرياضة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, وتحت شعار "احنا الحياة"، اختتمت الوزارة فعاليات اللقاء الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة (بارالمبياد الجامعات المصرية) للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣, والذى اقيم تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة, الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية .

ونظمت الوزارة اللقاء متمثلة في الإدارة العامة للنشاط الطلابي بالإدارة المركزية للتنمية الرياضية, بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالاسكندرية خلال الفتره من ٢٨ نوفمبر حتي ٢ ديسمبر الجاري بالمدينة الشبابية بأبي قير .

شارك في اللقاء ٢٤ جامعة بإجمالي ٦٠٠ طالباً وطالبة علي مستوي الجمهورية، بالاضافة الي هيئة الاشراف من الوزارة والمديرية والجامعات.

وشهدت ملاعب المدينة الشبابية وكلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير, كافة المسابقات في العاب ( تنس الطاولة - رفع اثقال - كرة طائرة جلوس - كرة الهدف - العاب القوي) في اعاقات (حركي ، ذهني ، كف بصري ، قصر القامة) للبنين والبنات .

وقد تم توزيع الميداليات والهدايا التذكارية علي الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مختلف الألعاب وتصنيفاتها ، بالإضافة إلي التقاط صور جماعية لجميع الوفود المشاركة باللقاء .

فيما جاء تنظيم اللقاء في ظل اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسي بذوي الهمم، من خلال تقديم أوجه الدعم والبرامج لتأهيلهم ودمجهم, انطلاقاً من الإيمان بأنهم جزء لا يتجزأ من عملية البناء والتنمية داخل المجتمع.

كذلك في إطار المشروع القومى للياقة البدنية وحرص وزارة الشباب والرياضة الي رفع مستوى اللياقة البدنية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية ، وعلى دمج كافة أبناء الجامعات بمختلف فئاتهم داخل المنظومة الرياضية.

شهد حفل الختام وتوزيع الجوائز د.عمرو حداد وكيل الوزارة- رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية, د.صفاء الشريف وكيلة الوزارة- مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية ، د.احمد حسان مدير عام النشاط الطلابى، د.محمود عبد العزيز مدير عام الاتحادات النوعية, ا.محمد عبدالسميع مدير ادارة الجامعات ، د.مؤمن محمود مدير ادارة الكليات, ا.اسلام السيد مدير الاداره العامه للرياضة, د.علي عبدالعليم منسق المشروع, ا.احمد سامي الاخصائي بالاداره المركزية, بالإضافة إلى الاخصائيين الرياضيين بالمديرية ومشرفي الجامعات المشاركة.

