"قومي المرأة" ينظم ندوة "العنف ضد المرأة العاملة.. حرمان وصولها للترقي"

نظم المجلس القومي للمرأة ندوة بعنوان "العنف ضد المرأة العاملة.. حرمان وصولها للترقي"، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بحضور الدكتورة نسرين البغدادي عضوة المجلس ومقررة لجنة التدريب، وشيماء محمود نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية بالمجلس، ونهي محمد مرسي رئيس الإدارة المركزية للفروع واللجان بالمجلس.

استعرضت الدكتورة نسرين البغدادي مفهوم الرضا الوظيفي والفرق بين القائد والمدير، وسمات القائد الناجح، وسبل ممارسة الديمقراطية عبر معرفة المؤيدين والمعارضين والاستماع لجميع الآراء لتفادي نشوب الصراعات داخل المؤسسة، وشددت علي ضرورة أن تقوم كل مؤسسة بالتعرف علي العاملين بها واحتياجاتهم ومشكلاتهم ووضع الاستراتيجيات النافعة لهم وممارسة الفكر الديمقراطي التشاركي.

فيما تطرقت الأستاذة شيماء نعيم الى وجوب التوعية بأحدث القوانين التى تم التوصل إليها لصالح المرأة، وعرضت الإجراءات الداعمة لتمكين المرأة العاملة ومنها انشاء المجلس لوحدات تكافؤ الفرص علي المستوي المركزي والمحلي، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، وخطوط تلقي الشكاوي، كما استعرضت البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للدولة المصرية، ومعايير جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة"، والأطر الدولية والوطنية في هذا الملف.

فيما أكدت نهي مرسي علي أن المجلس القومي للمرأة هو الآلية الوطنية المعنية بتمكين وحماية المرأة المصرية، وأنه يولى اهتماما كبيرا بالقضاء على العنف ضد المرأة، وتطرقت إلى معايير الحوكمة والشفافية ومدى مساهمتها في وصول المرأة إلى المواقع القيادية.

كما تم استعراض، دور المكتب واختصاصاته وأهدافه، ونظام الإحالة الوطني، وقنوات استلام الشكوى التي تشمل الفروع والخط الساخن والبريد الإلكتروني، ومراحل تقديم الخدمة للسيدات.