الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام عبد المجيد يشارك في تدريبات الزمالك بـ "قناع واقي"

حسام عبد المجيد في
حسام عبد المجيد في تدريبات الزمالك

تواجد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشارك حسام عبد المجيد في الفقرات الفنية والبدنية خلال مران اليوم باستثناء التقسيمة، و ظهر اللاعب في التدريب مرتدياً "قناع واقي " لحماية أنفه.

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تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك استعداداً لـ سوار الغيني

وكان مدافع الزمالك تعرض للإصابة بكسر في عظمة الأنف خلال مشاركته في تدريبات المنتخب الأولمبي، وخضع بعدها لعملية جراحية ناجحة .

وحرص الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالزمالك على متابعة حالة اللاعب قبل مشاركته في التدريبات، و منحه تعليمات طبية بعدم الاحتكاك برأسه مع زملائه.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني :

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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