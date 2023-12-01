الجمعة 01 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تفاصيل جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك استعداداً لـ سوار الغيني

معتمد جمال مدرب الزمالك
معتمد جمال مدرب الزمالك

عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين على هامش التدريبات الجماعية التي أقيمت عصر اليوم الجمعة، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

txt

تدريبات تأهيلية في مران الزمالك

txt

الزمالك يستأنف تدريباته استعداداً للقاء سوار الغيني

وقال معتمد جمال في حديثه مع اللاعبين :" في البداية أهنئكم على الفوز في مباراة مودرن فيوتشر الأخيرة في مسابقة الدوري، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني".

وتابع القائم بأعمال المدير الفني قائلا:" الجميع هنا يتحمل المسؤولية، وثقتي في رجال الفريق لا حدود لها، و علينا الآن التركيز في مباراة سوار الغيني".

وأكد معتمد جمال في ختام حديثه مع اللاعبين على صعوبة مواجهة بطل غينيا، وشدد على ثقته في قدرة لاعبي الزمالك على تخطي المنافس، في ظل ظهور جميع اللاعبين بصورة جيدة في الفترة الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الجريدة الورقية