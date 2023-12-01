تكريم أعضاء لجان تحكيم مسابقات مهرجان شرم الشيخ للمسرح.. صور

حرص مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة المخرج مازن الغرباوي، على تكريم أعضاء لجان تحكيم مسابقاته المختلفة في حفل ختام دورته الثامنة التي أقيمت بقصر ثقافة شرم الشيخ.

وكان تم تكريم أعضاء لجنة مسابقة عصام السيد للعمل الأول ولجنة المشاهدة والاختيار المخرج محمد المرسي، وعضو لجنتي الاختيار والمشاهدة وجائزة عصام السيد الفنانة ريم أحمد ، الأستاذ الدكتور محمد سمير الخطيب.

بالإضافة إلى تكريم أعضاء مسابقة مصطفي سليم التأليف المسرحي الدكتور سعيد السيابي من سلطة عمان، وعضوي لجنتي مسابقة التأليف والبحث العلمي الدكتورة سكينة مراد، الدكتور سيد الإمام، وعضو لجنة تحكيم مسابقة البحث العلمي وصاحب الجائزة الدكتور أبو الحسن سلام ثم منح شهادات تقدير امدربين الورش، وتكريم أعضاء مسابقة محور مسرح الشارع، وهم المخرج عقباوي الشيخ من الجزائر، والفنانة ارليتا ريكسهابي من كوسوفو، والفنان و المخرج الإماراتي فيصل الدرمكي.

كما كرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة المونودراما الدكتور جونج ونج سون من كوريا الجنوبية، رئيس لجنة التحكيم، والنجمة الشابة تريزا مدران من اسباني، و الدكتور خليفة الهاجري من الكويت، كما كرم أعضاء لجنة تحكيم مسابقة العروض الكبرى، التي تشكلت من المخرج المصري خالد جلال رئيسا للجنة التحكيم، وعضوية الدكتورة ماريجونا بيكتيشي من كوسوڤو، والفنان القدير ليفيو تشيليو من رومانيا، والفنانة القديرة نادية بوستة من تونس، والفنانة والكاتبة كارين وترفيلد من انجلترا.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي كانت تحمل دورته الثامنة اسم الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المهرجان المايسترو نادر العباسي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.