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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

تامر مصطفى يعلن تشكيل إنبي لمباراة المصري بالدوري

تامر مصطفى
تامر مصطفى

أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبي تشكيل فريقه البترولي لمباراة المصري البورسعيدي المقرر لها بعد قليل على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل إنبي لمباراة المصري:


في حراسة المرمى : عبد العزيز البلعوطي
في خط الدفاع : علي فوزي - أحمد كالوشا - محمد حامد - أحمد صبيحة.
في خط الوسط : زياد كمال - عبد الرحمن عماد - مودي ناصر - محمد حمدي.
في خط الهجوم : رفيق كابو - أحمد أمين أوفا.
 

مقاعد البدلاء كل من:
 

عبد الرحمن سمير وأحمد يوسف ومروان داود وأحمد العجوز ومحمد النحاس وسيف الخشاب ومصطفى دويدار وأحمد جمال وأحمد نادر حواش.
 

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