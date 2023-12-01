الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسوار الغيني

معتمد جمال
معتمد جمال

 يعقد في الثامنة مساء غدٍ، السبت، باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لمعتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قبل مواجهة سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية. 

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غدًا ..الأجتماع الفني لمباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفدرالية

 وسيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الأساسي في الرابعة والنصف عصر الغد على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادًا لمواجهة بطل غينيا. 

 سيقام المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد، على أن يخوض الفريق تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً باستاد السلام. 

 ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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