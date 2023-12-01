سفير مصر بالرباط: التصويت في الانتخابات الرئاسية يسير بسهولة وانتظام

كشف سفير مصر لدى المملكة المغربية، السفير ياسر عثمان، أن عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية بالبعثة المصرية بالرباط تسير بكل سهولة ويسر وانتظام، وأن السفارة توفر التسهيلات اللازمة للناخبين أثناء الاقتراع.

وأضاف السفير ياسر عثمان، اليوم الجمعة، أن الإقبال على المشاركة في الانتخابات، في أولى أيام التصويت، جيد جدًا بالرغم من أنه يوم عمل في المغرب، ومن المنتظر أن ترتفع الأعداد خلال العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد .

ولفت إلى حرص أبناء مصر بالخارج على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، ما يعد رسالة قوية بأن الجالية المصرية بالمغرب مدركة لأهمية القيام بواجبها الوطني من أجل رفعة الوطن .

وأشاد السفير ياسر عثمان بالجالية المصرية في المغرب باعتبارها نموذجًا مضيئا لأبناء مصر في الخارج، متقدمًا بالشكر إلى السلطات المغربية؛ لتأمين محيط مقر البعثة وتقديم كافة التسهيلات.