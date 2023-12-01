سفارة مصر بإستراليا تغلق أبوابها بعد انتهاء اليوم الأول من الانتخابات الرئاسية

أغلقت قبل قليل سفارة مصر في أستراليا، أبوابها أمام أبناء الجالية المصرية بعد انتهاء اليوم الأول للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2024.

وقد بدأت استراليا أول أيام تصويت المصريين في الخارج منذ الساعات الأولى من اليوم، حيث تتم عملية التصويت في تمام التاسعة صباحا بالتوقيت المحلى وتغلق في تمام التاسعة مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة.

يذكر أن العملية الانتخابية تجري خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وكانت دولة نيوزيلندا أول دولة فتحت فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، بعدها دولة استراليا .