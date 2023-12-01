الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يكشف آخر تطورات ملف إيقاف القيد

بوابة الوفد الإلكترونية

كشف عمرو أدهم، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أخر تطورات ملف أزمة إيقاف القيد المتعلق بفريق الكرة الأول بالنادي.

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وقال أدهم فى تصريحات تليفزيونية  "لدينا أولوية وهي حل أزمة سبورتنج لشبونة البرتغالي ويتم التفاوض حاليًّا معاهم من أجل تقسيط الغرامة الموقعة على نادي الزمالك".

وأضاف: "بعد حل أزمة سبورتنج لشبونة سيتم النظر فى القضايا الأخري والغرامات الموقعة على النادي ولكن أولوية مجلس الإدارة حاليًّا هي حل الأزمة والتفاوض مع سبورتنج وبعدها سيتم النظر في باقي القضايا".

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وكان الزمالك قد فاز على فيوتشر بهدفين دون رد في الجولة الماضية بالدوري المصري الممتاز، ويستعد لمواجهة الاتحاد السكندري نهاية الأسبوع المقبل في الجولة المقبلة.

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