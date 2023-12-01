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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

مرموش يسجل وفرانكفورت يخسر من باوك في دوري المؤتمر الأوروبي

بوابة الوفد الإلكترونية

خسر فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني من نظيره باوك سالونيكا اليوناني بهدفين لهدف، مساء اليوم الخميس، على ملعب دوتش بانك بارك، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

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تقدم باوك في الدقيقة 55 بتوقيع لاعبه توماسز كيدزيورا، وأدرك التعادل النجم المصري عمر مرموش لآينتراخت فرانكفورت بعد 3 جقائق فقط، ومع الدقيقة 74 عاود باوك تقدمه بهدف ثاني عن طريق لاعبه اندريا زيفكوفيتش.

بهذه النتيجة يتصدر باوك اليوناني مجموعته في دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 13 نقطة ويليه  آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 9 نقاط، وحسم الفريقان تأهلهما إلى الدور التالي من البطولة.

 

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