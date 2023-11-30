بنزيما يخضع لفحص طبي عاجل غدا بعد اصابته في مباراة الاتحاد أمام الخليج

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي، عن خضوع نجم فريق الكرة كريم بنزيما لفحصوات طبية عاجلة غدا الجمعة للاطمئنان على سلامته بعد تعرضه للإصابة في مبارة فريقه اليوم أمام الخليج.

ونشر نادي الاتحاد بيان رسميا أكد فيه خضوع النجم مريم بنزيما لفخصوات طبية غدا الجمعة بعدما غادر ملعب مباراة الاتحاد والخليج مصابا.

وتلقى اتحاد جدة ضربة موجعة بعد إصابة كريم بنزيما خلال مواجهة الخليج المقامة حاليا في إطار منافسات الدوري السعودي.

وغادر كريم بنزيما مباراة اتحاد جدة والخليج متأثرًا بإصابته وسط حالة من الغموض على حجم الإصابة وموعد تعافيه منها قبيل انطلاق منافسات مونديال الأندية.

وكان بنزيما قد صنع أول أهداف اتحاد جدة بتمريرة إلى البرازيلي إيجور كورنادو في الدقيقة التاسعة ثم سجل اللاعب الفرنسي ثاني أهداف فريقه في الدقيقة 29.

وبات الاتحاد مهدد بفقدان بنزيما في مواجهة أوكلاند سيتي النيوزلندي يوم 12 ديسمبر في انطلاقة مواجهات العميد في كأس العالم للأندية بينما ينتظر الأهلي المصري مواجهة الفائز من المباراة يوم 15 ديسمبر 2023.

الدوري السعودي.. الاتحاد يقسو على الخليج برباعية في دوري روشن

حقق فريق الاتحاد فوزا كبيرا على نظيره الخليج، بأربعة اهداف مقابل هدفين، في المواجهة التى جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري السعودي "دوري روشن".





سجل اهداف الاتحاد كل من ايجور كورنادو في الدقيقة التاسعة وكريم بنزيما في الدقيقة 29 و عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 66 من ركلة حزاء، وزكريا هوساوي في الدقيقة 74، وسجل هدف الخليج اللاعب خالد ناري من ركلة جزاء في الدقيقة45 وأضاف فواز عوض الهدف الثاني في الدقيقة 90.





بهذا الفوز رفع فريق الاتحاد رصيده إلى 28 نقطة يحتل بها المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي ، بينما تجمد رصيد الخليج عند 13 نقطة يحتل بها المركز الرابع عشر .



وبدأ الاتحاد مباراته امام الخليج بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: زكريا - هوساوي - فيليبي - الشنقيطي

خط الوسط: كورنادو - فابينيو - الغامدي - العمري.

في الهجوم: عبدالرزاق حمدالله - كريم بنزيما

بينما بدأ الخليج مباراته امام الاتحاد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهتش.

الدفاع: ريبوتشو، عمر العودة، الشنقيطي، ليسنادرو لوبيز.

الوسط: جونج، يونج، إيفو رودريجيش، ماتينيز، خالد السميري.

الهجوم: محمد شريف.