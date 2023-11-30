سلاح الطيران الأردني يلقي مساعدات على غزة

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، بحدوث إنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال العاهل الأردني، إنّ المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية لردم الفجوات وتجنب إزدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة.

أكد المشاركون في الاجتماع الدولي الطارئ الذي عقده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأردن ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".