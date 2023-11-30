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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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سلاح الطيران الأردني يلقي مساعدات على غزة

طائرة تابعة لسلاح
طائرة تابعة لسلاح الطيران الأردني

أفاد مصدر عسكري مسؤول في القوات المسلحة الأردنية، بحدوث إنزال مساعدات إغاثية وعلاجية عاجلة للمرة الثالثة بواسطة مظلات للمستشفى الميداني الأردني في غزة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وعقد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماعا دوليا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

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حركة «ناطورى كارتا» اليهودية تدين مذابح غزة.. وتؤكد: التوراة لا تسمح باحتلال فلسطين

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جزار غزة

وقال العاهل الأردني، إنّ المساعدات الإنسانية التي يتم إيصالها حاليا إلى غزة لا تغطي الاحتياجات الإغاثية على الأرض، مؤكدًا ضرورة تعزيز التنسيق بين الأطراف الدولية لردم الفجوات وتجنب إزدواجية الجهود وحصر التحديات في قطاع غزة.
أكد المشاركون في الاجتماع الدولي الطارئ الذي عقده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأردن ضرورة ضغط المجتمع الدولي باتجاه توفير الشروط المناسبة لضمان إيصال المساعدات إلى غزة بسرعة ودون انقطاع، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

 

 

 

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