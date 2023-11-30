حركة «ناطورى كارتا» اليهودية تدين مذابح غزة.. وتؤكد: التوراة لا تسمح باحتلال فلسطين

أدان اليوم الحاخام حاييم سوفير عميد حركة «ناطورى كارتا» فى بريطانيا، مذبحة غزة التى ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطينى واستشهد فيها 15 ألف على الأقل أغلبهم من النساء والأطفال.

وأضاف خلال حواره مع برنامج «قصارى القول»، على قناة «روسيا اليوم» أن إسرائيل ليس لها حق فى الوجود والتوراة لا تسمح باحتلال فلسطين.

ورحب «سوفير» بالهدنة، قائلاً «لكنها للأسف مؤقتة، وسمعنا تهديدات جديدة من الصهاينة بأنهم سيدمرون غزة»، مشيرا إلى أن «أغلبية سكان غزة هم لاجئون طردهم الصهاينة عام 1948، نتمنى من الولايات المتحدة تنفيذ قرار 194 بحق العودة لـ7 ملايين فلسطينى للعودة إلى فلسطين لحياتهم وبلادهم التى طردهم الصهاينة منها».

وقال «سوفير» إن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو «كافر، ويأكل لحم الخنزير وكل ما هو ممنوع على اليهود أكله، هو كافر ووالده كافر»، مؤكدًا أن التوراة لا تسمح باحتلال فلسطين والشعب الفلسطينى، قتل الأبرياء أمر بشع، وهذا أمر مرفوض.

وأضاف «هناك توراة واحدة من النبى موسى وتنص على أن نعيش مع المسلمين، لا حل آخر لليهود، دون أى هوية صهيونية أو هوية وطنية خاصة، لا يوجد أى ترجمة للتوراة تسمح بقتل الأبرياء وقيام الدولة الصهيونية».