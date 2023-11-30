محمد شريف يتواجد بتشكيل الخليج الرسمي أمام الاتحاد في الدوري السعودي

أعلن البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يبدأ به مواجهة اتحاد جدة، في المباراة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري السعودي.

تشكيل الخليج لمباراة اتحاد جدة في الدوري السعودي



في حراسة المرمى: الحيدري

في خط الدفاع: حمسل - خبراني - الشنقيطي - ريبوتشو

في خط الوسط: عبدالإله هوساوي - منصور حمزي - محمد العبدالله

في الهجوم: إيفو رودريجيز - محمد شريف - خالد ناري.

ويحل فريق الخليج، بعد قليل، ضيفًا على نظيره اتحاد جدة بملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، حيث ينطلق اللقاء في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

ويقود الفرعون المصري محمد شريف هجوم فريق الخليج أمام الاتحاد، بعدما تسبب في ركلة جزاء، الذي أحرز من خلالها الخليج الهدف الوحيد في مباراة الجولة الماضية أمام الوحدة، التي انتهت بالخسارة بنتيجة 1-3.

ويدخل فريق الخليج مباراة اليوم، محتلا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد اتحاد جدة المركز الرابع في الترتيب برصيد 25 نقطة.