الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

القبض على 13 شخصًا في عملية مكافحة المخدرات وغسيل الأموال في روما

بوابة الوفد الإلكترونية

قامت قوات الشرطة الإيطالية التابعة لقيادة مقاطعة روما في صباح فجر اليوم بتنفيذ أمر احتجاز احترازي يأمر باعتقال 13 شخصًا، يشتبه بشدة في ارتكابهم جرائم جماعية تهدف إلى الاتجار غير المشروع والتعامل بالمواد المخدرة وغسل الأموال.

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جاء في التحقيقات التي أجرتها الشرطة التابعة لوحدة العمليات  التابعة لمنطقة فراسكاتي، و نشأت مع سلسلة من الاعتقالات لأشخاص بتهمة الاتجار وحيازة المواد المخدرة مما دفع المحققين إلى التعمق الأكثر في البحث وبالخصوص في منطقة منطقة فالي مارتيلا، في بلدية زاجارولو جنوب شرق العاصمة روما.

ومن التحريات الأولية لرجال الشرطة تبين أن الشخصان المعتقلان كانوا يمتلكون مطعم للبيتزا لإعادة استثمار الأموال العائدة من النشاط غير المشروع وعلى الفور استولى عليها رجال الشرطة.

 

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