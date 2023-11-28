كواليس مؤتمر "يوم الأسرة المصرية في روما في حب مصر" لدعم الانتخابات الرئاسية.. صور

نظمت حملة مواطن لدعم مصر في روما مؤتمرا لتأييد الوطن في الإنتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك يوم الأحد 26 نوڤمبر، في العاصمة الإيطالية روما.

جاء ذلك بمناسبة إقتراب موعد التصويت في الإنتخابات الرئاسية والتي ستبدأ للمصريين في الخارج في الأول من شهر ديسمبر المقبل وتستمر علي مدار ثلاثة أيام والتي تعد مؤشرا أوليا لعملية التصويت والمشاركة.

هدفَ التجمع الذي نظمته حملة مواطن لدعم مصر في الخارج بالتعاون مع كل من المنظمة الدولية لرجال الأعمال المصريين وذلك من أجل حث المصريين في روما علي ضرورة المشاركة في العملية الإنتخابية وتوعية أبناء الجالية المصرية بكيفية وطريقة التصويت .



وقد شهد التجمع حضورا كبيرا لأبناء المصريين في روما وخاصة الشباب المهاجرين الجدد وأبناء الجيل الثاني والذين حولوا التجمع إلي مظاهرة حب وتأييد للوطن معبرين عن تمسكهم بالتصويت لإستكمال المسيرة مرددين هتافات تحيا مصر علي أنغام الأغاني الوطنية .



وأثناء التجمع تم فتح حوار ونقاش بين أبناء الجالية من الحضور والمنظمين الذين عبروا فيه عن وعيهم لما تم تحقيقه من إنجازات طوال عشر سنوات منذ تولي السيد الرئيس المسؤولية و أنهم لن يرضوا عنه بديلا .



وكان باسم إبراهيم أحد منظمي التجمع و عضو الجمعية الدولية لرجال الأعمال المصريين في الخارج قد طلب من أبناء الجالية طرح مشكلاتهم كمغتربين وتطلعاتهم في الفترة المقبلة وتم الاستماع إلي جميع المتحدثين وتدوين أهم النقاط التي تم طرحها خلال المداخلات والذي أكد أثناء التجمع علي حرص المنظمين علي تسهيل وصول الناخبين إلي صناديق الإنتخاب بمقر السفارة المصرية بروما من خلال تسيير خطوط حافلات من نقاط تجمعات المصريين بالعاصمة حتي صناديق الإنتخابات طوال أيام التصويت .



أما السيدة ولاء عبد اللطيف عضو حملة مواطن لدعم مصر وأحد منظمي التجمع فقد أكدت في كلمتها علي ضرورة تواجد المصريين في هذا العرس الإنتخابي وإثبات إيجابيتهم وإعطاء إنطباع وصورة إيجابية لدي المجتمع الإيطالي الذين يعيشون فيه عن قوة صلتهم بالدولة المصرية .



الأمر نفسه أكدت عليه السيدة سهام جعفر أحد المنظمين والتي أكدت علي ضرورة إرسال رسائل إيجابية للعالم من خلال المشاركة من قبل السيدات في دلالة لتمسك السيدة المصرية بحقوقها الدستورية .



وأعرب الدكتور يحيي عبد الخالق الفنان والرسام المصري عن إنبهاره بما تشهده مصر من إنجازات وتقدم في مجال البنية التحتية في السنوات الأخيرة الأمر الذي يعكس مدي الإستقرار الذي تعيشه مصر تحت قيادة الرئيس السيسي وهو ما يجعله متمسكا بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.



وكانت لكلمة الأستاذ محمد يوسف المتحدث بإسم الجالية المصرية في إيطاليا أثرًا كبيرا علي الحضور الذي أشار إلي أنه لولا وجود الرئيس السيسي علي منصة الحكم في مصر لكنا الآن نذهب للحصول علي تأشيرات دخول لأقاليم مصر المختلفة في إشارة إلي حماية مصر من خطر التقسيم .



أما منسق حملة مواطن لدعم مصر في روما إكرامي هاشم فقد أشار إلي أن مناسبة الإنتخابات الرئاسية جاءت فرصة عظيمة لإثبات إيجابية وتفاعل أبناء المصريين في الخارج مع قضايا وطنهم وناشد أبناء المصريين علي ضرورة التواجد في هذا العرس الديمقراطي وإبداء رأيهم من خلال صناديق الإنتخابات ووجه الشكر للمنسق العام لحملة مواطن لدعم مصر السيد نصر مطر علي جهوده في توجيه ودعم أعضاء الحملة في المدن المختلفة وتواصله اليومي معهم .

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