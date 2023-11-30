الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

عيسى إسكندر: أتوبيسات مجهزة لنقل الناخبين للإدلاء بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية في روما

الدكتور عيسى إسكندر
الدكتور عيسى إسكندر

قال الدكتور عيسى إسكندر، عضو حملة مواطن لدعم مصر فى الخارج ورئيس اتحاد العمال المصريين فى إيطاليا، إنه بالتنسيق مع المنسق العام للحملة نصر مطر، وكاتحاد عمال المصريين سنقوم بتجهيز الأتوبيسات التي سوف تنقل الناخبين إلى مقر السفارة للإدلاء بأصواتهم  فى مدينة روما.

 

 وتابع إسكندر، أنه نظرا بان الجميع يعملون فقد اتفقنا على أن يوم الأحد ٣ ديسمبر هو يوم العطلة الرسمى للأغلبية العظمى للعاملين ولذلك فقد تم الاتفاق مع الاستاذة جهاد الدخميسي من مدينة اوستيا وكلا من الحاجة زينب اسماعيل والاستاذ محمد يسرى والأستاذ محمد يوسف من روما لتجميع الناخبين التابعين لاتحاد العمال المصريين فى إيطاليا فى محطة القطار الرئيسية لمدينة روما Stazione Termini ونقلهم الي مقر السفارة ثم نقلهم مرة اخرى بعد الإدلاء باصواتهم الي محطة القطار .
 

وتبدأ غدا الجمعة في التاسعة صباحا، عملية تصويت المصريين في الخارج بالإنتخابات الرئاسية، حتى يوم الأحد الثالث من ديسمبر.

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