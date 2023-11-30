ندوة إرشادية عن "العفن الهبابي بأشجار المانجو وطرق المكافحة" بالشرقية

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة المكافحة البستانية بالمديرية بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، نفذت ندوة إرشادية للمزارعين بقرية كفر أيوب بمركز بلبيس، عن العفن الهبابي في أشجار المانجو والطرق المثلى للمكافحة.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس أحمد رفعت العساسي مدير المكافحة، وجهاز المكافحة، وعدد من المزارعين.

وأكد وكيل وزارة الزراعة، أن الندوة الإرشادية. عقدت في مزرعة الحاج أسامة الضو، وبحضور المهندس كمال سعد مسيل المكافحة البستانية، وجهاز المكافحة بإدارة بلبيس الزراعية.

وتناولت التعريف بالعفن الهبابي، وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة، والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.