للمصريين في الخارج.. استعدادات مكثفة لعملية التصويت للانتخابات الرئاسية بألمانيا

قال علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية بألمانيا ومقره برلين، إن هناك استعدادات مكثفة وترتيبات تجرى على قدم وساق لعملية التصويت للانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج.

وأكد ثابت، في تصريحات خاصة للوفد، على التجهيز لاستقبال المصريين في ألمانيا للادلاء باصواتهم وتيسير قدومهم الى السفارة المصرية بألمانيا، وعلى اتفاق بين الجاليات في هامبورج فرانكفورت لاستقبالهم بالأعلام والأغاني الوطنية والحلويات المصرية لهذا العرس الانتخابي المنتظر.



وأشار علاء ثابت، إلى أن كل هذه الترتيبات تأتي بالتعاون مع حملة "كن مع الوطن" وسوف نكون متواجدين في السفارة المصرية بألم نيا من ٩ صباحا حتى ٩ مساء على مدار الثلاثة أيام ١،٢،٣ أول شهر ديسمبر.

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