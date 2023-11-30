الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

حملة مواطن بكندا: تسيير حافلات للمقرات الانتخابية استعدادًا لتصويت المصريين بالخارج

وسيم بطرس
وسيم بطرس

في إطار التجهيزات التي تقوم عليها حملة مواطن لدعم مصر في الخارج وذلك من أجل التيسير على المواطنين المصريين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستوري في الانتخابات الرئاسية التي تبدأ في الخارج يوم غد الجمعة، قامت الحملة في كندا بحجز حافلات عدة  لنقل الناخبين المصريين المقيمين بعيدا عن المقر الانتخابي.

تجهيزات كثيرة ومتنوعة للتيسير على أبناء الجالية

وقال وسيم بطرس منسق حملة مواطن في كندا إننا قمنا بتجهيزات كثيرة ومتنوعة للتيسير على أبناء الجالية هنا للمشاركة في العملية الانتخابية وتذليل الصعوبات والتي يأتي على رأسها توفير حافلات لنقل الناخبين إلى مقار الانتخابات.

وأضاف بطرس أنه علاوة على ذلك فإن حملة مواطن في كندا التي أتشرف بأنني منسقها العام قام بطباعة مواد دعائية وقامت بتوفير أعلام مصر، ومكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية أمام المقر الانتخابي بالإضافة إلى مشروبات متنوعة سنقوم بتوفيرها للناخبين.


وتابع منسق حملة مواطن بكندا أننا هنا نريد هذا الحدث الوطني العام حدثًا احتفاليًا يشهده العالم الغربي ويعلم كم أن المصريين عاشقين لوطنهم وقيادتهم.

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