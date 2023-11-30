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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30 نوفمبر

العملات العربية
العملات العربية والأجنبية

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 30 نوفمبر في البنوك المصرية والقطاع المصرفي، استقرارًا ملحوظًا، وفي السياق تستعرض بوابة الوفد آخر تحديثات أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري.

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أسعار صرف العملات العربية خلال التعاملات المسائية

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أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية خلال التعاملات المسائية

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 30 نوفمبر 

 

بلغ سعر الدولار نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو نحو 33.72 جنيه للشراء، ونحو 33.88 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترليني 39.01 جنيه للبيع، و 39.19 جنيه للشراء

سعر الفرنك سويسري نحو 35.13 جنيه للشراء، ونحو 35.38 للبيع.

سجل سعر الـ100 ين الياباني نحو 20.88 جنيه للشراء، ونحو 21.00 جنيهًا للبيع

أسعار العملات العربية 

سجل سعر الريال السعودي نحو 8.19 جنيه للشراء، ونحو 8.22جنيه للبيع

سجل الدينار الكويتي نحو 99.05 جنيه للشراء، ونحو 100.05 جنيه للبيع

سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.38 جنيه للشراء، ونحو 8.39 جنيه للبيع

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