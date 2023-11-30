جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر تعلن بدء العمل بوحدة حقوق الإنسان

أعلنت جامعة طيبة بالأقصر، برئاسة الدكتورعادل زين الدين محمد موسى، بدء تفعيل العمل بوحدة حقوق الإنسان بالجامعة تنفيذا لقرارات مجلس الجامعة بإنشاء الوحده مايو الماضي.

وأكد رئيس الجامعة، ورئيس الوحدة، أن الجامعة حريصة على تطبيق القانون وحماية حقوق الإنسان وتطبيقها داخل أسوار الجامعة، بدءا من العمال والموظفين وصولا إلى الطلاب والأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، لما لها من دور هام فى توعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، ونشر ثقافتها حرصا على تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع.

من جانبها أوضحت الدكتورة صباح محمد، مدير الوحدة، أن الهدف من إنشاء وحدة حقوق الانسان بجامعة طيبة التكنولوجية، هو رصد الإيجابيات، وتلقي الشكاوى وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الأنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان، تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.