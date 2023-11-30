حسن مصطفى: الحديث عن إجهاد لاعبي الأهلي غير منطقي

أكد حسن مصطفى لاعب الاهلي والزمالك السابق، أن الحديث عن اجهاد لاعبي الاهلي غير صحيح خصوصا في ظل كثرة التدوير ووجود اجهزة الاستشفاء، مشيرا إلى أن الفريق يعاني هجوميا في ظل عدم وجود رأس حربة.

وقال في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "هناك لاعبين ظهرت عليه الأنانية مؤخرا مثل حسين الشحات، والموسم الماضي كان الشحات مرشحا للرحيل في بداية الموسم ولكن ظهر بمستوى جيد بعد ذلك، وهناك حالة عدم توفيق لبعض العناصر أيضا وغياب كهربا مؤثر على الفريق في مباريات الدوري".

وأضاف: "صلاح محسن لعب في أندية كثيرة، وخرج معارًا لسموحة وسيراميكا كليوباترا، والأهلي رغم ذلك متمسك به، ولكن الأمر يتعلق بعقلية اللاعب".

وواصل: "دائمًا اللوم يكون على اللاعبين الذي يعطى عناصر الفريق فرص ولا يستغلوها في الملعب، وحديث المدرب بشأن عدم وجود وقت للتدريب خطأ كبير من جانبه، وعليه اصلاح الأخطاء التي وقع فيها خلال الفترة المقبلة وأن يتدرب الفريق على الكرات الثابتة وانهاء الهجمة بشكل جيد".

وأكمل: "أنتوني موديست لا يلعب بحماس مثل باقي اللاعبين الأوروبيين، والواضح أن لديه حالة تشبع من كرة القدم وهو غير جاهز لقيادة هجوم الأهلي".