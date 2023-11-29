إلغاء قرار النادي الأهلي بتحصيل الضريبة المضافة من أعضائه

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة، بقبول الدعوى المقامة من طارق الديب و١٢٨ آخرين والتي يطالبون فيها بإلغاء قرار تحصيل قيمة الضريبة المضافة، المطالبين بها والمضافة على اشتراكاتهم، مع إلزام النادي برد ما تحصل عليه من ضرائب على الأعضاء.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم ٨٠٩٠١ لسنة ٧٧ قضائية، أن الأعضاء فوجئوا بفرض ضريبة مضافة مستحقة عليهم، وأن الحكومة فرضت تلك الضريبة واستثنت النوادي الرياضية منها لأنها مؤسسات لا تهدف للربح.

ومن جهة أخرى أمرت جهات التحقيق، بإجراء تحليل تعاطي المواد المخدرة للمتهمة إنجي حمادة، لاتهامها بنشر فيديوهات ومقاطع خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب.

واصطحبت قوه أمنية صباح اليوم، الأربعاء، المتهمة إلى مصلحة الطب الشرعي، للتحليل لإثبات تعاطيها مواد مخدرة من عدمه.

أقرت إنجي حمادة المذيعة المغمورة أمام جهات التحقيق عن ظهورها في فيديو المطبخ، بأن كروان مشاكل من أمسك هاتفه وصوره خلال تواجدهما داخل المنزل، ولم تعلم أنه سيقوم بنشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

واطلعت جهات التحقيق على فيديو المطبخ لأنجي حمادة وكروان مشاكل، حيث ظهرت فيه المتهمة مرتدية تيشرتا كاشفا ويظهر معها كروان مشاكل عاريا، يقف خلفها ويضع يده على جسدها ويحتضنها من الخلف، ثم يتبادلان الرقص سويا والتمايل وهم محتضنين بعضهما البعض، على مقطع الأغنية التي تظهر في مقطع الفيديو.

وقالت المتهمة سماح المعروفة باسم إنجي حمادة: أنا وكروان مشاكل لسه مستمرين في زواجنا العرفي بس حصل بينا خلافات في الفترة دي، بسبب إني نشرت مقطع فيديو واحنا بنتزوج وهو مكنش عاوز واحدة معينة تعرف إننا بنتجوز وعلشان كده هو نشر الفيديوهات اللي أنا ظهرت معاه فيها.

وجاءت تفاصيل العقد العرفي الذي اطلعت عليه جهات التحقيق: بسم الله الرحمن الرحيم عقد عرفي يوم 2023/10/1 عقد زواج شرعي على كتب الله وسنة رسوله أحمد.ع والسيد س.م بحضور الشاهدين البالغين العاقلين العارفين الشخصية المتعاقدين والشروط المطلوبة شرعا، وقانونا باعتبارها شهادة معروفة الشاهد الأول ع. ن، شريف.ث وموقع من الطرفين/ أحمد.ع وسماح.