عاجل
خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد أمام جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

أعلن المدير الفني إريك تين هاج تشكيل فريق مانشستر يونايتد الأساسي الذي سيبدأ به مواجهة اليوم ضد جالطة سراي على ملعب علي سامي ين في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

txt

موعد مباراة مانشستر يونايتد وجالطة سراي في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

txt

ريال مدريد ونابولي..التشكيل المتوقع لموقعة دوري أبطال أوروبا

وجاءت تشكيلة مانشستر يونايتد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: أندري أونانا

الدفاع: لوك شو- فيكتور ليندلوف- هاري ماجواير- آرون وان بيساكا

الوسط: سفيان أمرابط- سكوت مكتوميناي- برونو فيرنانديز

الهجوم: أنتوني- راسموس هويلوند- أليخاندرو جارناتشو

يدخل فريق مانشستر يونايتد المباراة وتأثرًا بالنتائج السيئة التي حققها في دوري الأبطال حتى الآن، حيث يقبع المانيو في المركز الرابع والأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

الجريدة الورقية