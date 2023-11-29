بدء إجراءات التعاقد مع معلمي مسابقة 30 ألف معلم مساعد بالإسماعيلية

أكد محمد بحيرى وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية انه قد بدءت إجراءات التعاقدات مع السادة المعلمين المساعدين الذين اجتازوا مسابقة 30 ألف معلم مساعد، من الدفعة الأولى والذين استوفوا جميع مسوغات التعاقد.

وأضاف ان المديرية استقبلت لليوم الثاني على التوالي ٥٠ معلم ضمن ٢٢٧ معلم مساعد في تخصصات رياض الأطفال ومعلم فضل تم توزيعهم بدء من الثلاثاء حتى الأحد بواقع ٥٠ معلم يوميا على أن يكون يوم الاثنين للتخلفات حيث يتم ملأ استمارة الكشف الطبي بمعرفه التعيينات بالموارد البشرية وعي ضمن مسوغات التعيين

ووجه " بحيري" بضرورة بتقديم كافة التسهيلات للسادة المعلمين المساعدين الجدد لإنهاء إجراءات التعاقد مقدما التهنئة لهم، ومتمنيا لهم التوفيق والسداد.