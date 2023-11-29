الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من سييرا حول مفاوضاته لتدريب الزمالك

سييرا
سييرا

تحدث المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا، المدير الفني السابق لاتحاد جدة السعودي، عن حقيقة تلقيه عرضاً لتدريب فريق القدم الزمالك خلفاً للكولومبى خوان كارلوس أوسوريو.

 

وعلق سييرا  في تصريحات لوسائل إعلام شيلية أن اسمه مطروح بالفعل لتدريب الزمالك في الفترة المقبلة، مؤكداً أن الفريق الأبيض، من الأسماء التي لديها تاريخ كبير داخل قارة أفريقيا ويملك العديد من النجاحات.

 

وأكد سييرا في تصريحاته أنه لم يحسم مصيره النهائي بشأن العرض المقدم من قبل مسئولي نادي الزمالك، حتى شهر يناير المقبل.

 

يُذكر أن خوسيه سييرا قام بالتدريب في الوطن العربي عن طريق اتحاد جدة لمدة موسمين بداية من صيف 2016، وكانت آخر خطواته التدريبية مع فريق الوحدة السعودي في ديسمبر 2022.

 

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