تعرف على آخر دولة تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024

تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.

تشارك مصر في الانتخابات الرئاسية مع 121 دولة أخرى.

عملية التصويت

تبدأ عملية التصويت في نيوزيلندا في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، الموافق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

تقع نيوزيلندا في أقصى الغرب بالنسبة للدول التي تشارك في الانتخابات.

بالتالي، ستكون نيوزيلندا آخر دولة ينتهي فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

الانتخابات الرئاسية

يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.