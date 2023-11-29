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خبير: الدبلوماسية المصرية غيرت وجهة النظر الأمريكية من دعم إسرائيل لحل الدولتين سامح شكري: نطالب مجلس الأمن باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تعرف على آخر دولة تجرى فيها الانتخابات الرئاسية 2024

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تبدأ الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، وتنتهي يوم الأحد الموافق 3 ديسمبر 2023.
تشارك مصر في الانتخابات الرئاسية مع 121 دولة أخرى.

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اتحاد المصريين بالخارج يكشف كيفية إجراء انتخابات الرئاسة

عملية التصويت

تبدأ عملية التصويت في نيوزيلندا في تمام الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت نيوزيلندا، الموافق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.
تقع نيوزيلندا في أقصى الغرب بالنسبة للدول التي تشارك في الانتخابات.
بالتالي، ستكون نيوزيلندا آخر دولة ينتهي فيها التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج.

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سكرتير بنى سويف يتابع جاهزية المدارس استعداداً لإجراء انتخابات الرئاسة

الانتخابات الرئاسية

يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

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الجريدة الورقية