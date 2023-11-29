اتحاد المصريين بالخارج يكشف كيفية إجراء انتخابات الرئاسة

أكدت ميرفت خليل، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أن الاتحاد منذ الإعلان عن انتخابات الرئاسة المصرية قاموا بعدة لقاءات عبر زووم مع أبناء الجالية المصرية، مشددة على أنه يتم العمل خلال الفترة الحالية على كيفية حث و تشجيع المصريين بالخارج على المشاركة بالانتخابات و توضيح أن صوتهم استحقاق في العملية الانتخابية.

وأضافت “خليل”، خلال مداخلتها عبر زووم ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة “تن”، أن الاتحاد يقوم بشتى الطرق بالوصول إلى جميع أبناء الجالية المصرية بالخارج عن طريق الهواتف، المقابلات أو حتى السوشيال ميديا.

وأوضحت رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أن الاتحاد العام للمصريين في الخارج يقوموا بحثهم على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية و يقوموا بإخبارهم بكل جديد يحدث في مصر.

وأشارت إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت أن المصري لديه الحق بأن يدلى بصوته ببطاقة الرقم القومي سواء كانت سارية أو منتهية، أو من خلال الباسبور المصري بشرط أن يكون ساري، مؤكدة ان أي مصري موجود بأي بلد عليه الذهاب إلى المقر الانتخابي و يدلي بصوته طالما إن عنوانه موجود ببطاقة الرقم القومي.

وتابع: “النسبة التقريبية للمصريين بالخارج تقريبا تصل إلى ربع مليون 250 ألف حتى ربع مليون 300 ألف مصري بالخارج”.