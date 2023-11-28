الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير بنى سويف يتابع جاهزية المدارس استعداداً لإجراء انتخابات الرئاسة

سكرتير بنى سويف يتابع
سكرتير بنى سويف يتابع جاهزية اللجان الانتخابية

تفقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد جاهزية اللجان الانتخابية استعداداً للإنتخابات الرئاسية2024 ، حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار 3 أيام بداية من 10 ديسمبر المقبل،وتسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى أيضا خلال 3 أيام بداية من 1 ديسمبر نفس الشهر  

حيث واصل السكرتير العام المساعد متابعاته الميدانية خلال زيارته لمركز ومدينة ناصر، للوقوف على جاهزية اللجان ومتابعة رفع كفاءة المقرات التى تم اختيارها لعقد الانتخابات والتي تزيد عن 30 لجنة ،والاطمئنان على توافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم   وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين من أدوات ومستلزمات من المظلات والمقاعد وكراسى متحركة لذوى الاحتياجات الخاصة والمسنين 

وقد أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ د محمد هاني غنيم بالمراجعة المستمرة لتجهيزات اللجان  مع التأكيد على أهمية التوعية بالمشاركة الايجابية في أعمال الاقتراع والتصويت التي تُجرى تحت إشراف قضائي، مبيناً اقتصار دور ومهام الأجهزة التنفيذية على الجوانب التنظيمية والإدارية لتسهيل عملية الاقتراع والتصويت 

رافق السكرتير العام المساعد، خلال جولته   على يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر ،  نبيلة فتحي مدير تعليم ناصر ومسؤولو إدارة ناصر الأزهرية والوحدة المحلية

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الجريدة الورقية