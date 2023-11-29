خالد الجندي: سيحدث تعديل فى البنيان الجسماني للبشر داخل الجنة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، أنه في الجنة وفي الاخرة لا يوجد بول وحيض وغيره، سيحدث فى تغيير فى البنيان الجسماني للبشر في الجنة، مضيفًا: "نحن نسمع عن العسل لكن الكيفية لا نعرف اكيد مختلفة".

خالد الجندي في حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال"

قدم خالد الجندي، حلقة خاصة تحت عنوان "حوار الأجيال" مع عدد من الشباب للمناقشة في أمور الدين، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والمُذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء.

وسأل الشباب، خلال حلقة: "هل كان سيدنا آدم وحواء كانوا مخلوقين بشكل وهيئة مختلفة، عندما ذكر القران الكريم، (وبدت لهما سوءاتهما)، وبالتالى ما نوعية الستر الذى كان يستر جسمهما؟"، ليرد الشيخ خالد الجندي، قائلًا: "السوءة هى العورة لأنه يسوء المرء أن تظهر، الشجرة التى اكل منها ادم لا نعرف نوعها، والترتبات البيولوجية على آدم لا يوجد عليها دليل فى القرآن الكريم".

وأضاف خالد الجندي، أنه لو كان آدم وحواء عندهم سوءة فهذا دليل أنها كانوا يعرفانها وكانت تستخدم.

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت فى الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس على جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالى: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟.

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب، الاول وجود مخلوقات فعلًا فى الأرض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".

وأوضح: "الاحتمال الثاني، أن تكون الملاىكة توقعوا أن يفسد الإنسان فى الأرض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن ان يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث أنهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الأرض وبالتالى توقعوا أن يفعل الإنسان هذا".