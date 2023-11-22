هل كان هناك مخلوقات فسدت فى الأرض قبل سيدنا آدم؟.. خالد الجندي يجيب

أجاب الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على سؤال حول هل كان هناك مخلوقات قبل الإنسان فسدت فى الأرض، ولذلك قاست الملائكة جنس على جنس، وهذا ما جاء في قوله تعالى: "وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك"؟.



وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال"، من برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "هناك خمس احتمالات لهذا السبب، الاول وجود مخلوقات فعلًا فى الأرض وفسدت فيها والله أمر الملائكة بتطهير الأرض منهم".





وأوضح: "الاحتمال الثاني، أن تكون الملاىكة توقعوا أن يفسد الإنسان فى الأرض، مخلوق له عقل وإرادة ويمكن ان يفعل ما يشاء، والتوقع الثالث أنهم يكونوا قاسوا ما حدث من مخلوقات سابقة فسدت فى الأرض وبالتالى توقعوا أن يفعل الإنسان هذا".