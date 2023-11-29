الأسهم الأردنية تغلق تعاملاتها على ارتفاع

أغلقت أسواق الأسهم الأردنية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، على ارتفاع بلغ نسبته نحو 0.24%، ليصل إلى مستوى 2404.01 نقاط.

الأسهم الأردنية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة في أسواق الأسهم الأردنية عند نحو 5.8 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.2 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2270 صفقة.

مؤشر الأسهم القطرية يغلق على انخفاض

الأسهم القطرية

أغلق مؤشر الأسهم القطرية تعاملاته خلال جلسة، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، على انخفاض بلغ نسبته 0.15 %، بواقع 15.40 نقطة، ليهبط إلى مستوى 9991.81 نقطة.

وتم، خلال جلسة، اليوم، فى أسواق الأسهم القطرية تداول نحو 113 مليونًا و18 ألفًا و932 سهمًا، بقيمة 364 مليونًا و181 ألفًا و203.391 ريالات، نتيجة تنفيذ 13 ألفًا و856 صفقة في جميع القطاعات.

مؤشر الأسهم البحرينية يغلق على انخفاض

الأسهم البحرينية

أغلق مؤشر الأسهم البحرينية العام خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، عند مستوى 1,942.89، نقطة بانخفاض بلغ قدره نحو 8.57 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 744.33 نقطة، بانخفاض بلغ قدره نحو 0.26 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى أسواق الأسهم البحرينية مليوناً و421 ألفاً و66 سهماً، بقيمة إجمالية قدرها 461 ألفاً و889 ديناراً بحرينياً، تم تنفيذها من خلال 49 صفقة.

مؤشر الأسهم في مسقط يغلق على ارتفاع

الأسهم فى مسقط

أغلق مؤشر الأسهم فى مسقط "30" خلال تعاملات جلسة، اليوم الأربعاء 29 نوفمبر، عند مستوى 4654.62 نقطة مرتفعًا بما يصل الى نحو 21.8 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.47 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4632.80 نقطة.

وبلغت قيمة التداول فى أسواق الأسهم فى مسقط نحو 3 ملايين و716 ألفًا و930 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بما يصل نسبته نحو 32.4 % مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 5 ملايين و500 ألف و598 ريالًا عُمانيًّا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية ارتفعت بما يصل نسبته نحو 0.127 % عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقرب من 23.88 مليار ريال عُماني.