الأسهم اليابانية: نيكاي يغلق على انخفاض بضغط من موجة جني أرباح

أنهى المؤشر نيكاي فى أسوق الأسهم اليابانية تعاملات الجلسة خلال، اليوم الأربعاء، على تراجع وسط تداولات فاترة مع مواصلة المستثمرين بيع أسهم لجني أرباح بعد ارتفاع شهدته الأسبوع الماضي.

الأسهم اليابانية

وهبط المؤشر نيكاي فى أسوق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.26% ليصل إلى مستوى نحو 33321.22 نقطة بعد أن فتح على تراجع نسبته 0.49% وارتفاعه بعد ذلك خلال الجلسة.

وبدأ المستثمرون في موجة جني أرباح بعد أن وصل المؤشر لأعلى مستوى في 33 عاماً في 20 نوفمبر، لكن المؤشر لم يصل لإغلاق أعلى من مستوى سجله في الثالث من يوليو وهو 33753.33 وهو أعلى مستوى إغلاق في 33 عاما.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فى أسوق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.51% ليصل إلى مستوى 2364.50 نقطة بضغط من تراجع أسهم البنوك.

وخسر مؤشر البنوك فى أسوق الأسهم اليابانية بنسبة 2.54% وشهد سهما مجموعة ميتسوبيشي المالية (يو.إف.جيه) ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية تراجعا بنسبتي 2.83% و2.63% على الترتيب.

ومحا سهم فاست رتيلينغ المالكة للعلامة التجارية يونيكلو فى أسوق الأسهم اليابانية مكاسبه وأنهى الجلسة على تراجع بنسبة 0.61%.

لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق ارتفع فى أسوق الأسهم اليابانية بما يصل نسبته نحو 0.69%، بحسب الأسواق العربية.

الأسهم الأمريكية تتراجع مع ترقب تعليقات من المركزي الأميركي

الأسهم الأمريكية

انخفضت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية عند بدء التداول اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من المكاسب القوية خلال الشهر مع ترقب المستثمرين لتعليقات من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) ربما تقدم بعض المؤشرات على مسار سعر الفائدة.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي فى أسواق الأسهم الأمريكية عند الفتح بما يصل الى نحو 1.34 نقطة ليصل إلى مستوى 35332.13 نقطة.

وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز الى يضم أكبر 500 شركة فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 4.88 نقطة، أو ما يعادل 0.11%، إلى 4545.55 نقطة، وفقا لـ "رويترز".

كما تراجع المؤشر ناسداك المجمع لشركات التكنولوجيا فى أسواق الأسهم الأمريكية بواقع 16.39 نقطة، أو 0.12%، إلى 14224.63 نقطة.