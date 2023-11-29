شباب مشروع متطوعي YLY يشاركون في تنظيم المهرجان المصري للزيتون

شارك مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY القاهرة، فى إفتتاح اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، للمهرجان المصرى الثاني للزيتون بحديقة الحرية تحت شعار "الزيتون- عصر جديد" وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وبعض من قيادات وزراة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعى.



جاء المهرجان تنفيذًا لتوجيهات القيادة المصرية بدعم الصناعات المحلية والصناعات القائمة عليها وزيادة الحصيلة الاستثمارية لها، كما أنه فرصة لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الزيتون.



كما يأتي تنظيم شباب مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY فى ضوء التعاون ودعم الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للشباب من خلال تنظيم لقاءات وإفتتاحات السادة المحافظين، وفى ضوء تمكين الشباب.

وتستمر فعاليات المهرجان لمدة خمسة أيام بمشاركة أكثر من خمسين عارضًا يمثلون المحافظات المنتجة للزيتون وزيت الزيتون، ويُقام داخل المهرجان معرضًا للحرف اليدوية وبعض المنتجات والتمور وعسل النحل بالتعاون مع محافظة القاهرة ومبادرة أيادى مصر التابعة لوزارة التنمية المحلية.



ويعد مشروع متطوعي وزارة الشباب والرياضةYLY أحد أهم المشاريع الشبابية التى تم إطلاقها خلال عام ٢٠١٨ داخل وزارة الشباب والرياضة، ومنتشرة بجميع محافظات مصر بأعداد تجاوزت ال ٥٠٠٠٠ متطوع، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشبابية، والترويج لأنشطة الوزارة، وتنظيم لقاءات السيد الوزير والسادة المحافظين، وتدريب وتثقيف الشباب، ونشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة، وتخريج جيل محب لوطنه خادم لمجتمعه.