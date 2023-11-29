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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حارس يد الأهلي : فوزنا على الزمالك بالدوري دافع قبل لقاء السوبر المقبل

حارس يد الأهلي
حارس يد الأهلي

أكد محمد إبراهيم، حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي،  استحقاق فريقه التفوق على الزمالك خلال مواجهة دوري المحترفين بالأمس ، معبرًا عبر عن سعادته .
 

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موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد

وأوضح أن الفوز على الزمالك منح دفعة مهمة وكبيرة، قبل أن تتجدد المواجهة بين الفريقين في لقاء كأس السوبر المصري خلال الأيام المقبلة.

تقديم نتيجة مميزة ..

وأشار إلى أن الفريق قدم مباراة كبيرة، وكان بمقدوره الفوز بنتيجة أفضل لولا بعض الأخطاء في الشوط الثاني، وأن هناك رغبة قوية لدى الجميع في تقديم أفضل ما يمكن خلال الموسم الجاري.
وتوجه حارس مرمى الفريق الأحمر بالشكر إلى جماهير الأهلي على دعمها المستمر للجهاز الفني واللاعبين، متمنيًا أن يتوج الأهلي بكل البطولات خلال الموسم الحالي.

الأهلي ويانج أفريكانز ..

ومن المقرر أن تكون المواجهة المقبلة لكتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر ، في تمام السادسة من مساء السبت المقبل أمام يانج أفريكانز التنزاني لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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