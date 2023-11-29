الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري لكرة اليد

الاهلى والزمالك
الاهلى والزمالك

يتقابل فريقا كرة اليد بالنادي الأهلي أمام غريمه التقليدي الزمالك في المباراة التى تجمع الفريقين على حسم لقب كأس السوبر.

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الزمالك يفوز على الجزيرة فى دوري المحترفين لكرة اليد

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الأهلي يفوز على الزمالك في دوري اليد

موعد مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك لكرة اليد

وتقرر اقامة مباراة السوبر المصري بين الاهلى والزمالك يوم 9 ديسمبر المقبل عن الموسم الحالي 2023-2024، على صالة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بإماراة الفجيرة.

ويشارك فريق الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

وحقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب فريق الزمالك، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المحترفين، ليحافظ الفريق على صدارة البطولة بالعلامة الكاملة من الانتصارات.

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