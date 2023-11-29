الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

سيناريو التهجير يُسطر بدماء غزة وانتهاكات بالجملة تروي المآساة "ملف"

بوابة الوفد الإلكترونية

ما بين نزيف وخراب وأكفان لا توازي عدد القتلى.. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأكيداً على حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وفي الضميرالعالمي بندءات وشعارات ومواقف لا تخفف جرامات من الألم الفلسطيني.

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نشرة التوك شو.. تمديد هدنة غزة والدور المصري وعمرو أديب سعودي الجنسية

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وزير العدل الفلسطيني: نثمن دور مصر في التوسط للتوصل إلى هدنة بغزة

ولعل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جاء بالتزامن مع هدنة إنسانية أعقبت العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلى والمصابين بالأيام الأخيرة جراء عملية طوفان الأقصى، التى بدأتها المقاومة الفلسطينية للتذكير بالحق الفلسطيني واستغلها الإحتلال لتنفيذ مخطط التهجير.

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