سيناريو التهجير يُسطر بدماء غزة وانتهاكات بالجملة تروي المآساة "ملف"

في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني..

ما بين نزيف وخراب وأكفان لا توازي عدد القتلى.. يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني تأكيداً على حضور القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وفي الضميرالعالمي بندءات وشعارات ومواقف لا تخفف جرامات من الألم الفلسطيني.

ولعل اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني جاء بالتزامن مع هدنة إنسانية أعقبت العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذي أسفر عن سقوط الآلاف من القتلى والمصابين بالأيام الأخيرة جراء عملية طوفان الأقصى، التى بدأتها المقاومة الفلسطينية للتذكير بالحق الفلسطيني واستغلها الإحتلال لتنفيذ مخطط التهجير.