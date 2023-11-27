وزير العدل الفلسطيني: نثمن دور مصر في التوسط للتوصل إلى هدنة بغزة

قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن إعلان دولة الاحتلال الحرب على قطاع غزة مخالف للقانون الدولي، لأن الدولة القائمة بالاحتلال لا يجوز لها إعلان الحرب على الإقليم المحتل والشعب المحتل.

وأضاف وزير العدل الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم أن إعلان الحرب يتطلب موقفا دوليا بإنهاء حالة الحرب ضد الشعب الأعزل، لأن هذه الهدن لا تضمن سلامة المدنيين من آلة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي ما يحدث ضد شعب غزة هو جريمة إبادة وفق قوانين المحكمة الدولية.

مد الهدنة يعطي الفرصة لدخول المزيد من المساعدات

ولفت وزير العدل الفلسطيني إلى أن مد الهدنة يعطي الفرصة لدخول المزيد من المساعدات والإمدادات للفلسطينيين في غزة، ونقدر ونثمن عاليا موقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بالوقوف إلى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنع التهجير القسري والتوسط بين المقاومة والاحتلال للتوصل إلى هدنة.

وأشار إلى أن دولة الاحتلال مازالت ترتكب أبشع الجرائم بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من جرمانهم من كل حقوقهم والاعتداءات المتكررة يوميا عليهم، وبالتالي كل ما يحدث للفلسطينيين جرائم يعاقب عليها الاحتلال.

أكد د. ماك شرقاوي، المحلل السياسي المتخصص في الشان الأمريكي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيطيل أمد الحرب في غزة لأبعد نقطة، وذلك بسبب التفاف الإسرائليين حوله بسبب الحرب، مشددًا على أن نتنياهو يعمل بفكر أمريكي ويصنع قضية ويخلق عدو حتى يلتف حوله الجميع.

وأضاف أن ما يفعله نتنياهو من استفزازات لحزب الله في الشمال واستفزازات أخرى لإيران وضرب مطار دمشق لأكثر من مرة، فهو بكل هذه التحركات هو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى الدخول في حرب إقليمية حتى يطول أمد الحرب.

وأشار إلى أن هناك أكثر من 160 عملية عسكرية ضد القوات الأمريكية والمصالح الأمريكية في العراق وسوريا، وما يقوم به الحوثيين الفترة الحالية من استهداف للسفن التابعة للاحتلال هو من أجل حرب إقليمية في المنطقة، مشددًا على أن جميعهم وكلاء لإسرائيل في المنطقة.

وتابع: "نتنياهو يدفع الولايات المتحدة الأمريكية لحرب إقليمية.. يضع بايدن في أزمة جديدة بسبب حرب غزة".