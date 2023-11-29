شبانة : كولر أفقد الأهلي انسجامه ولم نشعر بوجود برينجر

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي وسموحة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان الأهلي قدم بالإمس واحده من أسوأ مبارياته أمام سموحة السكندري في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي .

وأضاف شبانة ان لاعبو القلعة الحمراء ظهروا فاقدين للشغف والرغبة في تحقيق الفوز بالمباراة، الى جانب انه لا يوجد سبب مقنع لتأخير تغييرات كولر في اللقاء لكل هذا الوقت.

شبانة: أين دور برينجر

واشار شبانة في تصريحاته الى أن لاعبي الأهلي ظهروا بعيدين تماما عن جاهزيتهم ، متسائلا: اين دور برينجر الوافد الجديد لجهاز المدير الفني السويسري للفريق؟

واختتم شبانة أن فكرة الروتيشن لكل مباراة افقدت الفريق الانسجام والهوية "اللاعبين نسيوا بعض" .