غدًا .. بعثة الأهلي تطير إلى تنزانيا

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، إلى تنزانيا مساء غد الخميس ، استعدادًا لملاقاة فريق يانج أفريكانز مساء يوم السبت المقبل لحساب الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويخوض الأهلي اللقاء الثاني في المجموعة بعد انتصاره الأول مساء السبت الماضي بالقاهرة على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، بينما تعرض الفريق التنزاني للخسارة بالنتيجة ذاتها على يد شباب بلوزداد الجزائري.

الدماطي رئيسًا للبعثة ..

كان مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، قد أعلن الأيام الأخيرة تكليف محمد الدماطي، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة إلى تنزانيا .

وحرص الدماطي على التنسيق الكامل مع خالد بيبو، مدير الكرة، وترتيب كافة التجهيزات الخاصة بالبعثة، وتوفير أحسن الأجواء للجهاز الفني واللاعبين لتحقيق أفضل النتائج.



كان الأهلي قد تعرض أمس الثلاثاء للتعادل الثاني على التوالي بالدوري ، بالنتيجة السلبية أمام سموحة على ملعب المقاولون العرب ، خلال مواجهة الجولة السابعة للدوري وبعد التعادل خلال المواجهة الماضية أيضًا بالدوري أمام الجونة.

وعبر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن عدم رضاه عن نتيجة مباراة الفريق أمام سموحة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وأضاف المدير الفني: «خلال الشوط الأول لم يكن لدينا القوة الكافية، وخلال الشوط الثاني كان الهجوم في اتجاه واحد، وعندما تواجه فريقًا يدافع بـ٩ لاعبين يكون هناك صعوبة، وحاولنا البحث عن حلول ولكن لم نوفق خلال المباراة».

وأوضح كولر أنه بين شوطي المباراة تحدث مع اللاعبين في استغلال الضربات الثابتة، وأنه لا يوجد الوقت الكافي للتدريب بسبب ضغط المباريات.