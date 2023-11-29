ختام فعاليات الأسبوع الثقافي بـ25 مسجدًا بالبحر الأحمر

اختتم الأسبوع الثقافي في 25 مسجدًا بـ7 إدارات فرعية بمديرية أوقاف البحر الأحمر، بعد صلاة العشاء، وذلك أمس الثلاثاء، بمشاركة نخبة من كبار العلماء والأئمة المتميزين مع أحد القراء.

وعقد الأسبوع الثقافي في إدارة أوقاف الغردقة بمسجد الميناء الكبير ، ومسجد الرحمن الرحيم ، ومسجد التواب ، ومسجد خليفه بن زايد ، ومسجد فاطمه الزهراء ، ومسجد الدهار الكبير ، ومسجد الصفوة، وفي إدارة أوقاف مرسى علم أقيمت الفعاليات بمسجد المركز الاسلامي، ومسجد الكبير، وفي إدارة أوقاف رأس غارب أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد أبوبكر الصديق، ومسجد حمزة بن عبد المطلب، ومسجد الكبير، ومسجد عمر بن الخطاب، وفي إدارة أوقاف القصير أقيمت فاعليات الأسبوع الثقافي بمسجد الزهراء الجديد، ومسجد أبو الحجاج ، وفي إدارة أوقاف الشلاتين وحلايب أقيمت الفعاليات بمسجد المركز الإسلامي القديم بالشلاتين، ومسجد النور بالشلاتين، ومسجد الإخلاص بأبي رماد، ومسجد السلام بحلايب، ومسجد التوبة الجديد بحلايب، وفي إدارة أوقاف سفاجا أقيمت الفعاليات بمسجد المركز الاسلامي، ومسجد السلام، ومسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وتحت إشراف الشيخ هاني السباعي وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر والشيخ عبدالباسط عثمان مدير الدعوة بالبحر الأحمر، وفي ضوء الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف في إطار مسابقة أفضل أداء دعوي بالمديريات الإقليمية .