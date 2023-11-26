الأرصاد الجوية تحصد شهادات «الأيزو» فى التدريب والتعليم وتبادل الخبرات

الفريق عباس: يعكس مستوى الأداء المتميز واستخدام أساليب التدريب الحديثة وفقاً للأسس والمعايير الدولية

تسلم الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدنى شهادة الأيزو الدولية فى مجالات تصميم البرامج التدريبية ISO 29993/2017، وشهادة الأيزو فى مجال خدمات التعليم والتدريب عن بعد ISO 29994/2021 والمتعلقة بخدمات الطيران المدنى من قبل المجلس الوطنى للتعليم والتدريب؛ وبهذه المناسبة أشاد وزير الطيران بمجهودات العاملين بالهيئة، مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى تعمل فى ضوء استراتيجية واضحة يتمثل أول أهدافها فى الالتزام بمبادئ الجودة الشاملة واستخدام الأساليب الحديثة فى التدريب بما يحقق فاعلية الأداء، لافتاً إلى التزام كافة الجهات التابعة للوزارة بالأسس والمعايير الدولية بما ينعكس بشكل إيجابى على كفاءة الخدمات المقدمة.

جهود العاملين

ومن جانبه، أعرب الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سعادته بحصول الهيئة على هذه الشهادات، والتى جاءت تقديرا لجهود جميع العاملين وتعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق كافة المقاييس العالمية فى مجالات التدريب واستخدام البرامج المتطورة فى مختلف أنشطة الطيران المدنى بما يدعم البرامج التدريبية ويحقق التطوير المستمر لمهارات العاملين ورفع كفاءتهم العملية فى مجال الأرصاد الجوية.

وقام اللواء صفوت النحاس، أمين عام مجلس الوزراء الأسبق ورئيس أمناء المجلس الوطنى للتعليم والتدريب، بتسليم الفريق محمد عباس حلمى شهادات الأيزو، بحضور كل من الملاح هشام طاحون رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ومدحت عبدالوهاب أمين عام المجلس الوطنى للتدريب، ومحمد توفيق عبدالدايم رئيس الإدارة المركزية لمركز القاهرة الإقليمى للتدريب.