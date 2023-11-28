تطوير محطة الأرصاد الجوية بجامعة جنوب الوادي

استقبل الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الثلاثاء، وفد من هيئة الأرصاد الجوية، وذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية الذي يلبي احتياجات الجامعة في أغراض البحث العلمي ودراسات التغيرات المناخية.

ضم الوفد الدكتورة زينب سيد فهمي علي مدير عام المحطات العلوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية والسيد رمضان حامد محمد مدير إدارة تشغيل المحطات العلوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية بحضور الدكتورة إيمان فؤاد السيد بشعبة الفيزياء الجوية والمشرف علي مركز بحوث الأرصاد الجوية بجامعة جنوب الوادي.

وذلك لمناقشة بعض البنود والتعديلات في عقد الاتفاق رقم 43 لسنه 2011 وهو البروتوكول المبرم بين الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجامعة جنوب الوادي وأيضا مناقشة تطوير محطة الرصد العلوي بمركز بحوث الأرصاد الجوية داخل الحرم الجامعي.

وقال الدكتور أحمد عكاوي علي حرص الجامعة علي تجديد التعاون بين هيئة الأرصاد المصرية وأشاد بدور الإدارة العامة للمحطات العلوية تحت قيادة الدكتورة زينب فهمي، ونوه أن الجامعة تدعم تطوير محطة الرصد العلوي بمركز بحوث الأرصاد الجوية لجامعة جنوب الوادي.