تحديد نظام امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة

حدد مجلس جامعة القاهرة آلية امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب جميع كليات الجامعة والمعاهد التابعة لها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة القاهرة الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وناقش مجلس جامعة القاهرة الاستعدادات المُبكرة لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لنحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها.

مواصفات امتحانات الفصل الدراسي الأول في جامعة القاهرة

وأقر مجلس جامعة القاهرة الالتزام بنظام امتحانات يجمع بين كل من البابل شيت وأسئلة حل المشكلات والأسئلة الموضوعية المقالية والتعليلية والمقارنة، مع مراعاة طبيعة كل كلية ونظام الدراسة بها والاختلاف بين المواد النظرية والعملية، لضمان أعلى قدر من الموضوعية في تقييم الطالب وقياس قدراته على الفهم والتمييز.

ونبه مجلس جامعة القاهرة بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المعايير والمقاييس المعتمدة التي تحدد مضمون وشكل ورقة الأسئلة الامتحانية وأن تكون الأسئلة واضحة.

وشدد مجلس جامعة القاهرة على إعطاء الوقت الكافي لكل امتحان، والتأكيد على أعضاء هيئة التدريس بالتواجد داخل القاعات للإجابة عن استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تطرأ.







وأكد مجلس جامعة القاهرة على ضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية كونها تعد واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديموقراطية والحرية التامة، ودون أي إجبار، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيفية للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية والتصويت الحر في الانتخابات.

وأشاد مجلس جامعة القاهرة بالتميز والتقدم المتواصل الذي تحققه الجامعة في التصنيفات الدولية، ودخولها ضمن أفضل 300-400 جامعة على مستوى العالم في تصنيف شنغهاي الصيني للتخصصات لعام 2023، وتحقيق تقدم كبير في العديد من التخصصات بالدخول ضمن أفضل 100 جامعة عالمية، متصدرة الجامعات المصرية والعديد من الجامعات الإقليمية، وتقدَمها في الترتيب 20% عن السنوات السابقة، ووجودها ضمن أول 1.1% من الجامعات العالمية الراقية واحتلالها المرتبةالأولى على الجامعات المصرية.

