بيئة الشرقية تغلق 14 منشأة غذائية وصناعية خلال نوفمبر الجاري

أكد المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الشرقية، أنه تم التفتيش على 89 منشأة منهم 80 منشأة غذائية، و 4 منشآت صحية ،و 4 محطات تموين سيارات، ومركز تجميل بمركز الزقازيق وحيي أول وثان الزقازيق، خلال شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة؛ لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة،واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أنه الجهود أسفرت عن تحرير 119 محضر ما بين "نظافة، سلامة وصحة مهنية، محاضر بيئة، عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة، محاضر جنح صحية، عدم التخلص الآمن من المخلفات"، فضلاً عن إعدام 2.8 طن مواد غذائية "لحوم، جبن ابيض،شيكولاتة، مخلل، صلصة، ملح، حليب، حلويات"غير صالحة للإستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام 665 لتر عصائر ومشروبات غازية.

وأشار إلى أنه تم غلق عدد 4 منشآت غذائية ومركز تجميل لعدم استيفاء إشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الإحترازية، كما تم التوصية بغلق 10 منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.