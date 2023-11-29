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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مدير مستشفى جنين الحكومي: زيادة معاناة المرضى بسبب حصار قوات الاحتلال للمستشفيات

مستشفى جنين
مستشفى جنين

قال وسام بكر مدير مستشفى جنين الحكومي، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر المستشفى الرئيسية في مدينة جنين، وتمنع نقل المصابين بعدما نشرت القناصة بمحيط مخيم جنين والمناطق القريبة من المستشفى.

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وأضاف “بكر” لقناة لـ"القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أن معاناة المرضى والجرحى الفلسطينيين تزداد سوءًا بسبب حصار قوات الاحتلال للمستشفيات في جنين، وهو ما يزيد من تفاقم الأوضاع الصحية في المدينة.

وأوضح مدير مستشفى جنين الحكومي، أنه وضع مع الأطقم الطبية داخل المستشفى خطة طوارئ لمواجهة انتهاكات الاحتلال.

مستشفى جنين الحكومي

وكشف مدير مستشفى جنين الحكومي عن وجود تنسيق مع الهلال الأحمر لتوفير الدعم اللازم للمستشفيات لضمان استمرارها في تقديم خدماتها.

قوات الاحتلال

واقتحمت القوات الإسرائيلية، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وسط اشتباكات عنيفة مع مسلحين فلسطينيين، فيما ذكر شهود أن جنودًا إسرائيليين يحاصرون مستشفيات المدينة.

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